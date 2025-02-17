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На Канарских островах спасли предвестившего катаклизм сельдяного короля

На пляже Плайя-Кемада на Канарских островах был найден сельдяной король, как сообщает Need To Know. Купальщики заметили живую рыбу с телом, напоминающим змею, которая оказалась на мелководье и выброшена на берег.

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