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Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» давно бы признали в ЕС, если бы оценивали с медицинской точки зрения

Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» давно бы признали в ЕС, если бы оценивали с медицинской точки зрения

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» по экономическим причинам.

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