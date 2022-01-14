Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» давно бы признали в ЕС, если бы оценивали с медицинской точки зрения

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» по экономическим причинам.
Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» по экономическим причинам.
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