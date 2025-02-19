Петрозаводчанка получила тюремный срок за наркоторговлю в Прионежском районе

Осуждена одна из закладчиц наркотиков в Прионежье. Прионежский суд вынес решение в отношении жительницы Петрозаводска, обвиняемой в совершении двух преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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