MWM: самый мощный немецкий танк Leopard 2А6 оказался в руках русских – видео

Подбитую, но целую бронемашину эвакуировали из мест боев в целях всестороннего изучения.Русской армии удалось провести успешную операцию по эвакуации с поля боя самую мощную модификацию подбитого немецкого Leopard 2А6.
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