Эксперт назвала бюджетный овощ для поддержки здоровья печени

Нутрициолог Елена Милаева рассказала, как свекла может положительно влиять на печень. Овощ полезен благодаря содержанию множества витаминов и минералов, а также веществу бетаин, которое способствует переработке жиров и выведению токсинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии