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Царьград

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Эксперт назвала бюджетный овощ для поддержки здоровья печени

Эксперт назвала бюджетный овощ для поддержки здоровья печени

Нутрициолог Елена Милаева рассказала, как свекла может положительно влиять на печень. Овощ полезен благодаря содержанию множества витаминов и минералов, а также веществу бетаин, которое способствует переработке жиров и выведению токсинов.

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