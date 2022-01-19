Нагнетание Западом истерии по поводу нападения России на Украину дорого обходится последней

В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени — российские, а украинские обвалились так глубоко и стремительно, что Reuters назвало это крахом Поводов для волнения и пессимизма у инвесторов и финансовых спекулянтов хватает: тут и лавинообразно атакующий весь мир штамм коронавируса "омикрон", и обещания ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, и продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом.