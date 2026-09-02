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Иркутск Сегодня

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Путин обсудил с педагогами статус учителя: инициатива директора из Иркутска получила поддержку

Владимир Путин на встрече в МПГУ с педагогами и студентами обсудил указ о статусе учителя. Он заявил, что никакие технологии не заменят живого слова наставника, а миссия педагога — научить детей самостоятельно мыслить и фильтровать информацию.

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