Филимонов: владельцы алкомаркетов занимаются «алкогольным терроризмом»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обвинил руководство сетей алкомаркетов в алкогольном терроризме и категорически не согласился с высказываниями владельца «Красного&Белого» Сергея Студенникова о том, что Россия — это трезвая страна.
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