Reuters: западные страны давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают сохранять партнерские отношения с Россией. Этот факт не устраивает Соединенные Штаты, Великобританию и государства Евросоюза, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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