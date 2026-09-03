Бензин в Германии подорожал до рекордных 2,21 евро за литр

Скачок цен связывают с конфликтом на Ближнем Востоке и засухой.Стоимость бензина марки E10 в Германии обновила исторический максимум, достигнув 2,21 евро за литр.
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