Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Отношения Китая и России отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне.