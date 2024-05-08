ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Может выйти, может произойти, а может и не выйти. А может выйти на границу с Амстердамом. Ну ведь может, теоретически...Россия может выйт...
  • Наталья Павлова
    А до 2030-го года ходить беззубыми🤔?Не спешите вставл...
  • Иван Иванов
    Твари,что бы вам такую смерть.Массовое отравлен...

Какой-то неправильный май: на Кубани опять заморозки – до 3 мороза три ночи подряд

Какой-то неправильный май: на Кубани опять заморозки – до 3 мороза три ночи подряд

- Ночью и утром 9, 10 и 11 мая местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3º - категории опасного явления (ОЯ), - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх