Какой-то неправильный май: на Кубани опять заморозки – до 3 мороза три ночи подряд

- Ночью и утром 9, 10 и 11 мая местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3º - категории опасного явления (ОЯ), - говорится в сообщении.
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