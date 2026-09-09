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Xi, Putin pledge closer ties with North Korea in anniversary messages

Chinese President XI Jinping and Russian President Vladimir Putin vowed to strengthen ties with North Korea in congratulatory letters sent to leader Kim Jong Un, state media reported Wednesday.

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