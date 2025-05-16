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Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Многополярность сейчас приобретает всё более зримые очертания. Об этом 16 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе.

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