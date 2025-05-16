Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Многополярность сейчас приобретает всё более зримые очертания. Об этом 16 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе.