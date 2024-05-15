Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо во время обысков

Mash: у жены главы управления кадров МО начались проблемы с сердцем при обысках Телеграм-канал «Mash» Во время обысков в доме начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова у его жены начались проблемы с сердцем.
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