Политика как он...
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Политика как она есть

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Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо во время обысков

Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо во время обысков

Mash: у жены главы управления кадров МО начались проблемы с сердцем при обысках Телеграм-канал «Mash» Во время обысков в доме начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова у его жены начались проблемы с сердцем.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
А когда воровал их кормилец им плохо не было? Нисколько не жаль этих ублюдочных и мерзких людишек.
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6 час.
Татьяна Романова
Домик на казарму похож. Это при таких-то деньгах сэкономили на проектировщиках.
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6 час.
Людмила Лиханова
Не хотели привлекать внимание, а вот внутри наверняка роскошь и 100 мильонов
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4 час.

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