Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо во время обысков

Политика как она есть

Mash: у жены главы управления кадров МО начались проблемы с сердцем при обысках Телеграм-канал «Mash» Во время обысков в доме начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова у его жены начались проблемы с сердцем.