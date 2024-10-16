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Ирина Шейк прошлась по подиуму Victoria's Secret впервые после рождения дочери

Ирина Шейк прошлась по подиуму Victoria's Secret впервые после рождения дочери

Ирина Шейк приняла участие в первом за шесть лет показе Victoria's Secret в Нью-Йорке. Последний раз российская модель выходила на подиум на шоу бренда в 2016 году — тогда она впервые объявила о беременности дочерью Леей.

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