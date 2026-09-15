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Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта пройдет в Раменском

Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта пройдет в Раменском

С 26 по 30 сентября в Раменском пройдет Всероссийский фестиваль инновационных видов спорта «Победа». Площадкой станет многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс «Борисоглебский».

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