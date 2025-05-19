Рейтинг главных врачей Ивановской области по зарплатам в 2024 году

Стало известно, какой главный врач в 37-ом регионе зарабатывает больше всех. Отчет о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Ивановской области был опубликован депздравом на днях.
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