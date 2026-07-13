Морской бой все ближе: Украина и страны НАТО планируют усиление атак на российские суда

Новый военно-морской альянс объявляет России войну во всем Мировом океане Дмитрий Родионов Фото: Marcus Golejewski/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Евгений Семибратов Игорь Шатров Создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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