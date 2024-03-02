Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...

Итоги   подведЬОм. Итак,    за  прошедшую   неделю  мы  имеем   следующее:1.     Обнародована   прослушка,     где      немецко-фашистские  агрессоры немецкие  высокопоставленные   офицеры, ностальгически  вспоминая  свои "славные  люфтваффе", обсуждают     нанесение  ударов  по  Крымскому  мосту:"Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста.

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