Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...

Итоги подведЬОм. Итак, за прошедшую неделю мы имеем следующее:1. Обнародована прослушка, где немецко-фашистские агрессоры немецкие высокопоставленные офицеры, ностальгически вспоминая свои "славные люфтваффе", обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту:"Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста.