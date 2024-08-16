Дабы немного прояснить ситуацию на МАПП Колотиловка, где три дня шли бои. Хохол отчаянно рвался вперед, пытаясь заскочить на нашу территорию.
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Дабы немного прояснить ситуацию на МАПП Колотиловка, где три дня шли бои. Хохол отчаянно рвался вперед, пытаясь заскочить на нашу территорию.
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