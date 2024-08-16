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Военные новости ★ спецоперация

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Дабы немного прояснить ситуацию на МАПП Колотиловка, где три дня шли бои

Дабы немного прояснить ситуацию на МАПП Колотиловка, где три дня шли бои. Хохол отчаянно рвался вперед, пытаясь заскочить на нашу территорию.

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