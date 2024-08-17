В станице Преображенской стартовал Фестиваль «Славьтесь, славьтесь, казаки!» Он посвящён 120-летию со дня рождения писателя Н.
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В станице Преображенской стартовал Фестиваль «Славьтесь, славьтесь, казаки!» Он посвящён 120-летию со дня рождения писателя Н.