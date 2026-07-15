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Царьград

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Наступление под Киевом - что известно? ВСУ готовят к удару по центру Москвы. "Люто гребут"

Наступление под Киевом - что известно? ВСУ готовят к удару по центру Москвы. "Люто гребут"

На Украине заговорили о наступлении России и крахе дроновой войны. "Чудовищная и практически нерешаемая проблема" - она под Киевом, отметил политолог Михаил Павлив, озвучив очень мрачные перспективы для врага России.

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