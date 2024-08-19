Самолет Южно-Сахалинск — Москва экстренно сел в Перми из-за больного пассажира

73-летний мужчина начал задыхаться во время полета.В субботу во время рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Южно-Сахалинск — Москва, была совершена незапланированная посадка в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира.