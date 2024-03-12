Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации

Под руководством Никола Пашиняна правительство Армении все более идет прозападным курсом, налаживая тесные отношения с НАТО, Соединенными Штатами, Брюсселем и некоторыми европейскими государствами как в политической, так и военной сфере.
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