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Дмитрий Кузнецов: «Гаучо трусы дома забыл. Это нормально? Хорошо, что голову дома не забыл»

Бывший защитник ЦСКА, главный тренер FC ViBE Дмитрий Кузнецов высказался о выходе нападающего Гаучо во втором тайме игры против « Амкала » (1:7).

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