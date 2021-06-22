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Стая разъяренных бродячих собак напала на детей в Волгограде — шокирующие кадры

Стая разъяренных бродячих собак напала на детей в Волгограде — шокирующие кадры

В Волгограде стая бродячих собак напала не детей. Шокирующие кадры зафиксировала камера видео наблюдения.

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Марат Гималутдинов
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дима суров
А что наше государство накормила собак,дала им кров,чтобы они по улицам не бегали,лечит их когда они болеют,обеспечила достойную жизнь,защитила от живодёров-ублюдков.Всё на ,что способно государство это языком молоть.

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