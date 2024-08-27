Более 70% серых перевозчиков могут уйти с рынка из-за нового закона

Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере. Общественные организации «Грузавтотранс» и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направили в Госдуму поправки к законопроекту № 647526-8 «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом».