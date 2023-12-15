Мусорные книги «психологов» и манипуляторов – это лишь один слой пластмассовой шелухи Может слишком резко? На Украине накануне переворота голая ведьма срубила крест, сейчас там – идол перуна.
Нужен книжный СМЕРШ!
Комментарии
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Наталия Шумакова
Вопрос затронут правильный. Но зачем так много и долго об одном и том же? Краткость - сестра таланта. Уверена: большинство не дочитало и до половины. Эффект от данной публикации - минимальный.
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5 час.
Виктор Илюшин
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3 час.
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