Михайлов выдает дочь замуж

Возлюбленный 21-летней Мирославы Михайловой, Анатолий Черников, сумел ее удивить. Он сделал. Александр Михайлов на сцене Забайкальского кинофестиваля с дочерью Мирославой, Анатолием Черниковым и женой Оксаной Евгений Галуза Возлюбленный 21-летней Мирославы Михайловой, Анатолий Черников, сумел ее удивить.