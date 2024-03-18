Путин лидирует с 82,1% на выборах президента в Свердловской области

Известия/Дмитрий Коротаев Действующий лидер страны Владимир Путин на выборах президента России набрал после обработки 100% бюллетеней 82,1% голосов в Свердловской области, следует из данных регионального избиркома.
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