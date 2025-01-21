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Экс-замгубернатора Забайкалья вошел в экспертный совет Госдумы по Дальнему Востоку

Экс-замгубернатора Забайкалья вошел в экспертный совет Госдумы по Дальнему Востоку

Экс-замгубернатора Забайкалья Пётр Попов занял должность члена экспертно-консультативного совета при комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики*, где пообещал вплотную заняться проблемами нашего региона.

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