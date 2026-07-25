НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

Памятную доску декабристу Рылееву откроют в Калуге

Памятную доску декабристу Рылееву откроют в Калуге

Доска будет установлена на улице, названной в честь декабриста. Рылеев, казнённый в 1826 году, известен как один из лидеров Северного общества и автор сборника «Думы»Калуге Российским военно-историческим обществом передана памятная доска в честь Кондратия Рылеева, известного декабриста и поэта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии