Памятную доску декабристу Рылееву откроют в Калуге

Доска будет установлена на улице, названной в честь декабриста. Рылеев, казнённый в 1826 году, известен как один из лидеров Северного общества и автор сборника «Думы»Калуге Российским военно-историческим обществом передана памятная доска в честь Кондратия Рылеева, известного декабриста и поэта.
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