Матвиенко: РФ укрепится в рядах лидеров технологического прогресса

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила сограждан с Днем России и обозначила задачи, которые теперь необходимо достичь.
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