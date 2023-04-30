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В Харьковской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога

В Харьковской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога прозвучала сегодня днем, 30 апреля, в двух областях Украины: Харьковской и Николаевской, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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