Колокольцев наградил полицейских, которые спасли провалившихся под лед детей

Скриншот видео Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалями "За смелость во имя спасения" сотрудников МВД России Сергея Суслина и Дмитрия Золотухина, которые спасли двух детей, провалившихся под лед в Тамбове.
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