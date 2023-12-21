Колокольцев наградил полицейских, которые спасли провалившихся под лед детей

Скриншот видео Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалями "За смелость во имя спасения" сотрудников МВД России Сергея Суслина и Дмитрия Золотухина, которые спасли двух детей, провалившихся под лед в Тамбове.