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Колокольцев наградил полицейских, которые спасли провалившихся под лед детей

Колокольцев наградил полицейских, которые спасли провалившихся под лед детей

Скриншот видео Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалями "За смелость во имя спасения" сотрудников МВД России Сергея Суслина и Дмитрия Золотухина, которые спасли двух детей, провалившихся под лед в Тамбове.

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