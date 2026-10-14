Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 9 тыс кв. м, концентрация взвешенных веществ и сажи в воздухе превышает нормы.
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