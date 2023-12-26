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Блогерша Водонаева стала получать больше негатива из-за снимков в купальнике

Блогерша Водонаева стала получать больше негатива из-за снимков в купальнике

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что в последнее время стала получать намного больше негативных комментариев в социальных сетях под снимками в купальнике или нижнем белье.

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