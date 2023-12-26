Блогерша Водонаева стала получать больше негатива из-за снимков в купальнике

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что в последнее время стала получать намного больше негативных комментариев в социальных сетях под снимками в купальнике или нижнем белье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии