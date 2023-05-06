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Родриго о победе в Кубке Испании: «Реал» давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил 2 гола... Совершенно особенный вечер для для меня»

Родриго о победе в Кубке Испании: «Реал» давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил 2 гола... Совершенно особенный вечер для для меня»

«Реал» стал обладателем трофея, обыграв «Осасуну» в финальном матче (2:1). Бразилец сделал дубль. – Очень, очень счастлив.

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