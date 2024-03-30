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“Обещают отрезать уши”: адвокатам террористов из “Крокуса” угрожают расправой

“Обещают отрезать уши”: адвокатам террористов из “Крокуса” угрожают расправой

Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых в теракте в “Крокус Сити Холле”. В результате суду пришлось назначать госзащитников.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
А как быть с судьями, которые освобождали мигрантов-преступников прямо из зала суда, не смотря на неоспоримые доказательства СК и показания свидетелей? До КСХ это происходило сплошь и рядом! Может сейчас будут больше опасаться???
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3 час.
АС
Александр Сысоев
Хочется верить, что очередь дойдет и до продажных или запуганных судей. Первых надо безжалостно выкорчевывать, вторых надо уметь защищать.
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3 час.
А
Авдотья
Есть законодательно установленные процедуры и адвокат положен самому от&quot;явленному негодяю, как в этом случае. Добровольно никто из адвокатов защищать их не согласился. Назначили. Так положено. Работа у них такая. Головы включите, прежде, чем расправы вершить
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1 час.

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