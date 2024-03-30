“Обещают отрезать уши”: адвокатам террористов из “Крокуса” угрожают расправой

ЮЮ Юлия Юлия А как быть с судьями, которые освобождали мигрантов-преступников прямо из зала суда, не смотря на неоспоримые доказательства СК и показания свидетелей? До КСХ это происходило сплошь и рядом! Может сейчас будут больше опасаться???

АС Александр Сысоев Хочется верить, что очередь дойдет и до продажных или запуганных судей. Первых надо безжалостно выкорчевывать, вторых надо уметь защищать.