У гаражной амнистии появилось будущее: Президент Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дал будущее программе гаражной амнистии. Теперь у некоторых владельцев не зарегистрированных гаражей есть время для постановки собственности на учёт.
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