Мэрия Читы ввела режим функционирования «Повышенная готовность» по четырём адресам, где возникла угроза обрушения строительных конструкций.
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