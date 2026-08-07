В Кировском районе обновляют школы, строят детсад и благоустраивают квартал

В Кировском районе полным ходом идет масштабное обновление социальной инфраструктуры – капитально ремонтируют музыкальную школу № 13 и школу № 151, строят детский сад на 350 мест и благоустраивают территорию ЖК на улице Блюхера.
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