Маск может стать одной из главных целей для расследований демократов в случае их победы на промежуточных выборах в США, сообщило Politico со ссылкой на заявления конгрессменов и анонимный источник в комитете по надзору палаты представителей.
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