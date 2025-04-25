Сотрудники МЧС Татарстана почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

Сегодня в России чтят память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. В последнюю пятницу апреля спасатели по всей стране вспоминают своих товарищей, отдавших жизнь ради безопасности людей.
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