Пожар в Перми: склад пластиковых труб охвачен пламенем на 500 м²

В Перми произошёл пожар на складе с пластиковыми трубами площадью 500 м². Благодаря усилиям 44 пожарных и 14 единиц техники, огонь удалось локализовать, не допустив его распространения на соседние объекты.
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