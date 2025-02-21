⛴ Специалисты уже демонтировали половину севшего на мель танкера «Волгонефть-239» В пресс-службе Минтранса России сообщили, что более 350 тонн металла сдано на переработку.
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⛴ Специалисты уже демонтировали половину севшего на мель танкера «Волгонефть-239» В пресс-службе Минтранса России сообщили, что более 350 тонн металла сдано на переработку.