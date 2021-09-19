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Королева получила 175 миллионов рублей в подарок за внебрачную дочь

Королева получила 175 миллионов рублей в подарок за внебрачную дочь

Певица Наташа Королева получила щедрый подарок от своего друга, которому помогла стать отцом. По словам артистки, она стала донором яйцеклетки, потому что мужчина состоит в «нестандартных отношениях» и не мог естественным путем завести ребенка.

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