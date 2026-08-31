Анисимов предсказал вето России на кандидатуру Гросси в ООН

Замдиректора РГГУ Павел Анисимов прогнозирует, что борьба за пост Генсека ООН развернется между Каролин Родригес-Биркетт и Ребекой Гринспан, тогда как кандидатуру Рафаэля Гросси может заблокировать российское вето из-за его позиции по Запорожской АЭС.