Анисимов предсказал вето России на кандидатуру Гросси в ООН

Замдиректора РГГУ Павел Анисимов прогнозирует, что борьба за пост Генсека ООН развернется между Каролин Родригес-Биркетт и Ребекой Гринспан, тогда как кандидатуру Рафаэля Гросси может заблокировать российское вето из-за его позиции по Запорожской АЭС.
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