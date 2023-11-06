Time выяснил сенсационные подробности политического фиаско Зеленского На фото: президент Украины Владимир Зеленский Ведущие американские издания опубликовали разоблачительные статьи о полном провале стратегии ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии