06.11.23==Киевский клоун потерял поддержку США за свои фокусы

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ФАКТЫ-СООБЩЕНИЯ.

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Свежие комментарии

  • Роман Орманин
    и не важно кто оно там русский или нерусский!!!30/07/22==Этничес...
  • Роман Орманин
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